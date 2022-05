Italia, quanto vale la conquista delle UEFA Nations League? (Di lunedì 30 maggio 2022) Saltato clamorosamente l’obiettivo Coppa del Mondo, che per la sola partecipazione alla fase a gironi avrebbe permesso alla Federcalcio di incassare circa 10,5 milioni di dollari (2,5 di bonus partecipazione + 8 della fase a gruppi), l’Italia guidata dal ct Roberto Mancini mette nel mirino il primo dei futuri obiettivi per non farsi cogliere nuovamente L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) Saltato clamorosamente l’obiettivo Coppa del Mondo, che per la sola partecipazione alla fase a gironi avrebbe permesso alla Federcalcio di incassare circa 10,5 milioni di dollari (2,5 di bonus partecipazione + 8 della fase a gruppi), l’guidata dal ct Roberto Mancini mette nel mirino il primo dei futuri obiettivi per non farsi cogliere nuovamente L'articolo

Advertising

MediasetTgcom24 : Quanto costa agli italiani la guerra in Ucraina? Ecco tutte le cifre (e gli aumenti in arrivo) #ucraina #cgia… - carolafrediani : Domani qua, in questo evento organizzato da @ispionline, parliamo di #cybersicurezza, situazione internazionale, It… - forza_italia : Siamo di fronte all'ennesima prova della persecuzione giudiziaria nei confronti di Berlusconi. Contro di lui una ri… - Agricolturabio1 : RT @CristinaMolendi: ?? nel constatare quanto spazio viene ancora dato ai grillini. L’ho visto basito per un’Italia che non cambia mai e che… - ___29763 : RT @CarlucciRoberto: 16 maggio 2022, oltre al 'plenilunio dei fiori' anche una spettacolare eclissi totale di Luna. Però dall'Italia lo spe… -