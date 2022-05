Italia, presentato il nuovo Home Kit da Puma – FOTO (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Italia e Puma presentano la nuova Home Kit da gioco: una maglia diversa dalle solite con un idea a macroquadri Nuova maglia per l’Italia. L’annuncio arriva direttamente dai canali social della Puma, sponsor indicato per la creazione delle nuove divisie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Puma Football (@Pumafootball) Nel post si vede il nuovo Home Kit presentato con Bastoni, Jorginho e Barella e la novità di un pattern a quadri rispetto alle ultime maglie. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) L’presentano la nuovaKit da gioco: una maglia diversa dalle solite con un idea a macroquadri Nuova maglia per l’. L’annuncio arriva direttamente dai canali social della, sponsor indicato per la creazione delle nuove divisie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daFootball (@football) Nel post si vede ilKitcon Bastoni, Jorginho e Barella e la novità di un pattern a quadri rispetto alle ultime maglie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Italia, presentato il nuovo Home Kit da Puma L'Italia e Puma presentano la nuova Home Kit da gioco: una maglia diversa dalle solite con un idea a macroquadri Nuova maglia per l'Italia. L'annuncio arriva direttamente dai canali social della Puma, sponsor indicato per la creazione delle nuove divisie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PUMA Football (@...