“Italia pedina ossequiente”. Il retroscena di Ciarrocca: perché siamo un bersaglio nucleare (Di lunedì 30 maggio 2022) Fonti di intelligence e documenti top secret rivelano dove potrebbe scoppiare un conflitto nucleare e l'Italia è tra i possibili bersagli. La tesi è sostenuta dal giornalista Luca Ciarrocca ospite della puntata del 30 maggio di Coffee Break, il talk show del mattino di La7 condotto da Andrea Pancani: "In Italia abbiamo 40 bombe atomiche americane, nelle due basi del Nord. Non viene mai detto, ma siamo una pedina molto importante nella scacchiera geopolitica attuale, è noto che queste bombe sono 20 nella base di Ghedi e 20 nella base di Aviano, totalmente americana. siamo l'unico paese d'Europa che ospita due basi. È il segreto di Pulcinella, c'è la secretatura totale e assoluta, tutti i governi Italiani dal dopoguerra ad oggi non hanno mai ammesso che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Fonti di intelligence e documenti top secret rivelano dove potrebbe scoppiare un conflittoe l'è tra i possibili bersagli. La tesi è sostenuta dal giornalista Lucaospite della puntata del 30 maggio di Coffee Break, il talk show del mattino di La7 condotto da Andrea Pancani: "Inabbiamo 40 bombe atomiche americane, nelle due basi del Nord. Non viene mai detto, maunamolto importante nella scacchiera geopolitica attuale, è noto che queste bombe sono 20 nella base di Ghedi e 20 nella base di Aviano, totalmente americana.l'unico paese d'Europa che ospita due basi. È il segreto di Pulcinella, c'è la secretatura totale e assoluta, tutti i governini dal dopoguerra ad oggi non hanno mai ammesso che ...

Advertising

tempoweb : “#Italia pedina ossequiente”. Il retroscena di #Ciarrocca: ecco perché siamo un bersaglio nucleare #usa #nato… - La7tv : #coffeebreak Luca Ciarrocca 'Siamo un target, il ruolo dell'Italia è quello di pedina ossequiente' #NATO - nexusSEI_6 : @ilgalaverna @Lumarr61 Il punto non è se Stalin e successori volessero davvero il PCI al governo Ma che il loro fin… - 95Clydebarrow : Mi sono appena tolto tutta l’ansia della Serie A e Coppa Italia.. Non faccio in tempo a respirare aria sana che sen… - camila8511 : Credo Maria Laura nn arrivi poi così lontano ma tra i 2 nn so chi fosse peggio forse Roger ha meritato d uscire xke… -