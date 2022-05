Italia | le Nazionali maschili e femminili arrivano su TikTok

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’decide di avvicinarsi ulteriormente ai giovani tifosi. In queste ore, infatti, la Figc ha creato un account ufficiale sulla piattaforma(@nazionaledicalcio), che ospiterà contenuti anche delle selezioni giovanili, di futsal e beach soccer. L’obiettivo di questa iniziativa è dato dalla volontà di intensificare la comunicazione con i tifosi azzurri per intrattenere, ma anche educare le nuove generazioni ai valori genuini della pratica sportiva, al rispetto per l’avversario e al fair play, dentro e fuori dal campo. Tra i protagonisti del primo post pubblicato dall’account ci sono Locatelli, Calabria, Bastoni e Kean e lo slogan “L’Azzurro ci unisce”, che ha accompagnato gli azzurri Roberto Mancini ad Euro 2020 e che accompagnerà anche le azzurre di Milena Bertolini agli Europei 2022, di cuiè partner ufficiale. ...

Azzurri : #Nazionale ???? ??? #Donnarumma: 'Dobbiamo subito ripartire, giocando bene e ottenendo grandi risultati'

L'ormai ex capitano della Juventus ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, a due giorni dalla sua ultima in maglia azzurra. Il futuro del calcio italiano: 'Amo il calcio in questo pa ...La nazionale italiana di Roberto Mancini si prepara a vivere un giugno intenso, nonostante la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, che si terranno a fine anno. Tra la Finalissima contro l ...