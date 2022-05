Italia, i convocati di Mancini per l'Argentina: sorpresa Gnonto (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo la conferenza d'addio di Giorgio Chiellini, l'Italia di Roberto Mancini si è allenata nel pomeriggio in vista dell'amichevole... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo la conferenza d'addio di Giorgio Chiellini, l'di Robertosi è allenata nel pomeriggio in vista dell'amichevole...

Advertising

Federugby : ??#Italrugby Annunciata la lista dei 3?3? convocati per il raduno in preparazione al Tour Estivo 2022 ?… - Federugby : ?? #ItaliaA Alessandro #Troncon ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno – in calendario a… - sscnapoli : ?? Tutti gli azzurri impegnati con le rispettive nazionali ?? - GoalItalia : Sono trenta i convocati di Mancini per Italia-Argentina: la grande novità è Gnonto ???? - TUTTOJUVE_COM : Italia, i convocati di Mancini in vista della gara con l'Argentina -