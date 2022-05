Italia-Argentina: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 30 maggio 2022) Mercoledì 1 giugno 2022 si disputerà la Finalissima Italia-Argentina allo stadio Wembley di Londra. Il match, organizzato da Uefa e Comnebol, metterà di fronte gli azzurri, in quanto campioni d’Europa in carica, e la celeste, detentori della Copa America. Italia-Argentina: come arrivano le due squadre? Gli azzurri, eliminati dalla Macedonia nella semifinale playoff Mondiale, hanno conquistato il titolo europeo lo scorso 11 luglio 2021 battendo in finale ai calci di rigore l’Inghilterra per 4-3. I sudamericani, invece, qualificata come seconda al Mondiale in Qatar, ha superato il Brasile nella finale di Copa America. I precedenti Sono 15 i precedenti tra le due squadre, con gli azzurri in vantaggio con 6 vittorie, 5 della Seleccion, e 4 pareggi. L’ Italia non batte ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 30 maggio 2022) Mercoledì 1 giugno 2022 si disputerà la Finalissimaallo stadio Wembley di Londra. Il match, organizzato da Uefa e Comnebol, metterà di fronte gli azzurri, in quanto campioni d’Europa in carica, e la celeste, detentori della Copa America.: come arrivano le due squadre? Gli azzurri, eliminati dalla Macedonia nella semifinale playoff Mondiale, hanno conquistato il titolo europeo lo scorso 11 luglio 2021 battendo in finale ai calci di rigore l’Inghilterra per 4-3. I sudamericani, invece, qualificata come seconda al Mondiale in Qatar, ha superato il Brasile nella finale di Copa America. I precedenti Sono 15 i precedenti tra le due squadre, con gli azzurri in vantaggio con 6 vittorie, 5 della Seleccion, e 4 pareggi. L’non batte ...

