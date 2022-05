Italia-Argentina in tv in chiaro? Canale | orario e streaming Finalissima 2022

(Di lunedì 30 maggio 2022) Nella cornice di un Wembley già tutto esauruto, l’sfiderà l’in un Intercontinentale rispolverato per le nazionali. La vincitrice di EURO 2020 contro la campionessa della Copa America 2021. Si gioca mercoledì 1° giugnoalle 20:45, a Londra, in quella che la Uefa ha già ribattezzato. La sfida verrà trasmessa in diretta tv dalla Rai (Rai 1), che detiene i diritti in esclusiva della nostra Nazionale. Ma potrete seguirla anche insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Il centrale, orami ex Juventus: "Mi piacerebbe fare un'esperienza più leggera" ROMA - "Quando ho saputo dia Wembley ho pensato che fosse un regalo del destino. Un'ultima opportunità, la passerella finale contro Messi, che è uno dei più forti della storia del calcio. Sono pronto a ...... del fallimento Mondiale e dell'addio alla Juventus Giorgio Chiellini, fresco di addio alla Juventus e pronto a salutare la Nazionale dopo, in una intervista a La Gazzetta dello ...Data, orario e come vedere in tv e streaming Italia-Argentina: Canale in chiaro, orario e streaming per la Finalissima 2022 ...Il centrale, orami ex Juventus: 'Mi piacerebbe fare un'esperienza più leggera' ROMA (ITALPRESS) - 'Quando ho saputo di Italia-Argentina a Wembley ...