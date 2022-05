Italia-Argentina | i convocati di Mancini | la notizia su Insigne e Politano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo quasi 30 anni di distanza si torna a giocare la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA, ex Coppa Artemio Franchi, tra la vincitrice del campionato Europeo e quella della Copa América, ossia. L’, dopo il successo della scorsa estate ad Euro2020, torna il 1 Giugno a Wembley per sfidare l’, detentrice della coppa sudamericana, vinta in finale contro il Brasile. L’ultima edizione della coppa vide trionfare proprio la nazionale albiceleste, ai rigori contro la Danimarca campione d’Europa. Per l’si tratta invece della prima partecipazione alla competizione, un’occasione per riportare l’entusiasmo tra i tifosi dopo la mancata qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Ciro Immobile e Lorenzo(Photo by ...

Azzurri : Classic #Azzurri ???? @PumaFootball ?? presenta il nuovo Home Kit 2022 dell’#Italia che celebra la storia del calcio… - Azzurri : #Nazionale ???? ??? #Donnarumma: 'Dobbiamo subito ripartire, giocando bene e ottenendo grandi risultati' La notizia… - Eurosport_IT : Presentata la nuova maglia dell'Italia, 4 quadranti diversi a simboleggiare i 4 mondiali vinti ?? Gli azzuri la use… - sportmediaset : Italia-Argentina, Mancini ne convoca 30: Verratti c'è, sorpresa Gnonto #italiaargentina #finalissima #convocati… - paoloangeloRF : Italia, i convocati per il match contro l'Argentina a Wembley -

FIRENZE - Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per la ' Finalissima ' tra. A sorpresa arriva la prima chiamata per Wilfried Gnonto , attaccante dello Zurigo e della nazionale U19 classe 2003. I calciatori convocati a Coverciano ma non inseriti nell'elenco ...... nessuno l'avrebbe voluta incrociare al sorteggio e per tutti questi motivi sarà un bel test per noi", dice il numero 10 dell'a Tyc Sports. "È folle che l'abbia vinto gli Europei e ...Questa la composizione dell’elenco dei 30 convocati del ct dell’Italia Roberto Mancini per la Finalissima ... Tra i giocatori selezionati per la partita contro l’Argentina figura infatti anche ...Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - 'L'Italia è campione d'Europa, se si fosse qualificata per i Mondiali sarebbe stata favorita'. Parola di Leo Messi.