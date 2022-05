Italia, accertamenti medici per alcuni azzurri in vista dell’Argentina (Di lunedì 30 maggio 2022) accertamenti medici per alcuni giocatori della Nazionale Italiana in ritiro a Coverciano per preparare la gara in programma mercoledì 1° giugno a Londra contro l’Argentina. Questa mattina, alcuni azzurri sono stati visitati all’esterno del centro tecnico insieme al responsabile medico azzurro professor Andrea Ferretti. Quest’ultimo ha fatto rientro a Coverciano insieme a Niccolò Zaniolo e Moise Kean. Lavoro a parte per Caprari e Verratti, mentre Sirigu e Kean avevano interrotto anticipatamente la seduta pomeridiana e Jorginho aveva effettuato riposo precauzionale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022)pergiocatori della Nazionalena in ritiro a Coverciano per preparare la gara in programma mercoledì 1° giugno a Londra contro l’Argentina. Questa mattina,sono stati visitati all’esterno del centro tecnico insieme al responsabile medico azzurro professor Andrea Ferretti. Quest’ultimo ha fatto rientro a Coverciano insieme a Niccolò Zaniolo e Moise Kean. Lavoro a parte per Caprari e Verratti, mentre Sirigu e Kean avevano interrotto anticipatamente la seduta pomeridiana e Jorginho aveva effettuato riposo precauzionale. SportFace.

