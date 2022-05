Isola dei Famosi | le anticipazioni della puntata di questa sera | lunedì 30 maggio 2022

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - Gianni_gian13 : Questa sera alle 21:45 su CANALE5 all'Isola dei Famosi ci sarà la nostra Soleil ?? ! Tutto il #SoleArmy sintonizzat… - Gianni_gian13 : Questa sera alle 21:45 su CANALE5 all'Isola dei Famosi ci sarà la nostra Soleil ?? ! Tutto il #SoleArmy sintonizzat… - Gianni_gian13 : Questa sera alle 21:45 su CANALE5 all'Isola dei Famosi ci sarà la nostra Soleil ?? ! Tutto il #SoleArmy sintonizzat… - Gianni_gian13 : Questa sera alle 21:45 su CANALE5 all'Isola dei Famosi ci sarà la nostra Soleil ?? ! Tutto il #SoleArmy sintonizzat… -

In Sicilia,vulcani, oltre a Stromboli (continuamente monitorato) le attenzioni degli scienziati sono puntate anche su Vulcano. Secondo i primi risultati, emersi dalle analisi compiute dall'...I volontari hanno operato nelle coste delle isole di La Maddalena, Spargi, Budelli, Razzoli, Santa Maria, Barrettini, Corcelli ePiana. In 64 uscitevolontari, sulle coste e a terra, in totale sono stati recuperati oltre 109 tonnellate: serbatoi in ferro, copertoni con cerchioni, enormi boe, bombole di ogni tipo, ...Con Alvin e Katia ogni sabato e domenica dalle 7 alle 10 su R101 il dietro le quinte de L'Isola dei Famosi.Nella gioranta di ieri, domenica 30 maggio, Francesca Fialdini durante il suo talk show ‘A Ruota Libera‘ ha ospitato in studio Antonella Elia. Una delle ex vincitrici dell’Isola dei Famosi ha deciso d ...