Isola Dei Famosi, Eliminazioni 21ma puntata: il sondaggio di 361Magazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Chi sono i naufraghi destinati alla salvezza durante la ventunesima puntata de L'Isola Dei Famosi? Il pubblico social ha già deciso All'alba della ventunesima puntata de L'Isola Dei Famosi 2022, il pubblico social sceglie chi tra Estefania, Lory, Maccarini, Maria Laura e Nick meriterebbe la salvezza. Tra i naufraghi in nomination, è Nick ad essere il concorrente più amato, seguito da Lory e Maria Laura a pari merito, da Estefania e, infine, da Marco Maccarini. L'ultimo arrivato sembra non aver conquistato il pubblico, ma le recenti vicissitudini e le buone parole spese per Lory durante la furiosa lite di Domenica scorsa, potrebbero cambiare le sorti del concorrente e far slittare Estefania all'ultimo posto in classifica. Se così fosse, la modella si ricongiungerebbe con Roger ...

