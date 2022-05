Isola dei Famosi: ecco chi è il naufrago preferito della decima settimana (Di lunedì 30 maggio 2022) Il preferito de L’Isola dei Famosi Mancano poche ore all’arrivo di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, e ormai è iniziato il countdown per la finale, che come sappiamo si terrà lunedì 27 giugno. Tra poco meno di un mese dunque scopriremo chi sarà a vincere questa edizione, la più lunga nella storia del L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilde L’deiMancano poche ore all’arrivo di una nuova puntata de L’dei, e ormai è iniziato il countdown per la finale, che come sappiamo si terrà lunedì 27 giugno. Tra poco meno di un mese dunque scopriremo chi sarà a vincere questa edizione, la più lunga nella storia del L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - CorriereCitta : Isola dei Famosi: Guendalina, Alessandro, Blind e Licia non torneranno in studio. Ecco perché #isola #isoladeifamosi - MusicStarStaff : CS_Nuovo appuntamento con “L’Isola dei famosi” - infoitcultura : Ex concorrente dell’Isola dei Famosi critica il regolamento: cos’è successo? - tuttopuntotv : Ex concorrente dell’Isola dei Famosi critica il regolamento: cos’è successo? #isola #IsoladeiFamosi -