Isola dei Famosi 2022, ventunesima puntata – Eliminato Maccarini, Pamela con Roger a Playa Sgamadissima, Estefania vs Lory al televoto (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilary Blasi - Isola dei Famosi 2022 L’Isola dei Famosi 2022 prosegue la sua marcia di avvicinamento alla finale con la ventunesima puntata. Qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2022: la diretta minuto per minuto della ventunesima puntata 21.40: Breve anteprima. 21.45: Ilary Blasi “sfila” in studio e anticipa subito che “questa sera ci sarà una doppia eliminazione”. Salutati gli opinionisti, si collega con Alvin e i naufraghi che si trovano a ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilary Blasi -deiL’deiprosegue la sua marcia di avvicinamento alla finale con la. Qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: la diretta minuto per minuto della21.40: Breve anteprima. 21.45: Ilary Blasi “sfila” in studio e anticipa subito che “questa sera ci sarà una doppia eliminazione”. Salutati gli opinionisti, si collega con Alvin e i naufraghi che si trovano a ...

