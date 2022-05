Isola dei Famosi 2022, chi sarà eliminato oggi 30 maggio? I sondaggi (Di lunedì 30 maggio 2022) La ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, in onda oggi lunedì 30 maggio, vede al televoto cinque concorrenti: Estefania Bernal, Marco Maccarini, Lory Del Santo, Nick Luciani e Marialaura De Vitis. Il naufrago che riceverà meno voti dal pubblico da casa sarà “eliminato” dalla spiaggia principale e dovrà raggiungere Roger Balduino su Playa Sgamadissima. Una volta lì, avrà come uniche due opzioni quelle di tornare in gioco insieme al resto del gruppo o di rientrare in Italia. Di seguito i risultati dei sondaggi sul televoto della puntata di oggi, lunedì 30 maggio, dell’Isola dei Famosi. sondaggi sul televoto della ventunesima puntata dell’Isola ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 maggio 2022) La ventunesima puntata dell’dei, in ondalunedì 30, vede al televoto cinque concorrenti: Estefania Bernal, Marco Maccarini, Lory Del Santo, Nick Luciani e Marialaura De Vitis. Il naufrago che riceverà meno voti dal pubblico da casa” dalla spiaggia principale e dovrà raggiungere Roger Balduino su Playa Sgamadissima. Una volta lì, avrà come uniche due opzioni quelle di tornare in gioco insieme al resto del gruppo o di rientrare in Italia. Di seguito i risultati deisul televoto della puntata di, lunedì 30, dell’deisul televoto della ventunesima puntata dell’...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - MilaSpicola : @ramella_sociol Fossero anche due casi: prima di arrivare a denunce e tribunali da parte dei malcapitati, la comuni… - blogtivvu : Eliminato Isola dei Famosi 30 maggio, Estefania, Lory, Maccarini, Nick e MariaLaura: risultati sondaggi - UmbertoProbo : @alfredoferrante Visti gli ascolti del grande Fratello e dell'isola dei famosi non so più cosa pensare. Che queste… - duca1072 : RT @xMEGx93: Dico solo che molti rifanno il reality l’isola dei famosi 2/3/4 volte…. Soleil 1 vo… -