Isola dei Famosi 2022 | anticipazioni della 21ma puntata | stasera doppia eliminazione

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 maggio 2022)su Canale 5 alle 21:45 torna l'dei: ecco lee le novità da Playa Palapa.su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuovadell'dei. Il reality show questa sera sorprenderà i concorrenti con due eliminazioni, una delle quali sarà definitiva. Nuovo appuntamento con l'deie con ledi una nuovacondotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corsoserata dovrà lascerà la Palapa uno fra ...