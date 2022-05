Isola dei Famosi 16: anticipazioni ventunesima puntata, in onda il 30 Maggio (Di lunedì 30 maggio 2022) Stasera un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi attende i telespettatori di Canale 5. Il reality show è giunto ad un momento di svolta, siamo ad un mese dalla fine di questa sedicesima edizione ed i concorrenti sono sempre più agguerriti. Ilary Blasi in compagnia dei suoi fidi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, condurrà il programma Mediaset tra prove, nomination e nuove sfide. Scopriamo che cosa succederà stasera. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 Isola dei Famosi 16: le anticipazioni della ventunesima puntata, in onda il 30 Maggio La vita dei naufraghi inizia ad essere più difficile. Ormai la finale sembra più vicina e chi è lì da tanto tempo vuole ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 maggio 2022) Stasera un nuovo appuntamento con l’deiattende i telespettatori di Canale 5. Il reality show è giunto ad un momento di svolta, siamo ad un mese dalla fine di questa sedicesima edizione ed i concorrenti sono sempre più agguerriti. Ilary Blasi in compagnia dei suoi fidi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, condurrà il programma Mediaset tra prove, nomination e nuove sfide. Scopriamo che cosa succederà stasera. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’dei16dei16: ledella, inil 30La vita dei naufraghi inizia ad essere più difficile. Ormai la finale sembra più vicina e chi è lì da tanto tempo vuole ...

