Isola 16 | le anticipazioni della ventunesima puntata | doppia eliminazione in arrivo

Leggi su isaechia

(Di lunedì 30 maggio 2022) Stasera, su canale 5 in prima serata, andrà in onda ladell’16, il programma prodotto da Mediaset, in collaborazione con Banijay Italia. Il reality show condotto da Ilary Blasi con i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, non mancherà di raccontare la varie vicende che si susseguono in Honduras. Di seguito, leufficiali di ciò che accadrà nelladi questa sera: Nel corsoserata uno fra Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Nick Luciani e Marialaura De Vitis dovrà lascerà la Palapa. Ma non sarà il solo: un’altrasi abbatterà sui concorrenti ancora in gioco e il pubblico da casa potrà mandare a Playa Sgamadissima un altro naufrago attraverso un televoto flash. E proprio a Playa ...