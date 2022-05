Isola 16, Fariba Tehrani polemica contro gli autori: “Stavo sui mar*ni a uno di loro, ecco perché…” (Di lunedì 30 maggio 2022) Fariba Tehrani è stata una delle protagoniste della scorsa edizione de L’Isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi che in queste settimane sta andando in onda su Canale 5, in vista della finale del 27 giugno. A dire la sua su questa edizione è stata proprio la Tehrani, commentando alcuni post dell’Isola 16. In particolare l’ex naufraga ha sottolineato che il trattamento riservato ai naufraghi di questa edizione è completamente diverso da quello dello scorso anno. Fariba ha infatti dichiarato che i concorrenti dell’Isola 16 godono di più privilegi: Quest’anno mandano le stesse persone più volte avanti e indietro in due isole, l’anno scorso è stata data a tutti una seconda possibilità, a tutti nella seconda Isola. Ma io ero l’unica che non ha ... Leggi su isaechia (Di lunedì 30 maggio 2022)è stata una delle protagoniste della scorsa edizione de L’dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi che in queste settimane sta andando in onda su Canale 5, in vista della finale del 27 giugno. A dire la sua su questa edizione è stata proprio la, commentando alcuni post dell’16. In particolare l’ex naufraga ha sottolineato che il trattamento riservato ai naufraghi di questa edizione è completamente diverso da quello dello scorso anno.ha infatti dichiarato che i concorrenti dell’16 godono di più privilegi: Quest’anno mandano le stesse persone più volte avanti e indietro in due isole, l’anno scorso è stata data a tutti una seconda possibilità, a tutti nella seconda. Ma io ero l’unica che non ha ...

IsaeChia : #Isola 16, Fariba Tehrani polemica contro gli autori: “Stavo sui mar*ni a uno di loro, ecco perché…” L’ex naufraga… - M_Ferrari327 : Fariba non ha tutti i torti... Quest'anno vi sono alcuni Vipponi (vedi Estefania e Roger) che non li fai fuori dall… - Matilde51865382 : SOLO FARIBA POTEVA SCOMMETTERE #isola - Agata69499690 : Ci mancava la nuova Fariba all #isola Anche questa che chiede all'universo ???????????????????? - Giuly927 : Mo Fabrizia vi fa una Macumba peggio di Fariba?? #isola -