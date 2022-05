Advertising

fisco24_info : Ismea, aumentano imprenditori giovani nei campi, sono il 7,7% del totale: (Adnkronos) - Forte interesse a V edizion… -

Adnkronos

I datipresentati al Poultry Forum 2022 che si è svolto a Rimini mostrano una crescita dei costi della produzione di pollame e uova . A incidere, come per molte altre attività industriali, è l'...Nel nostro paese si stima un consumo procapite di 500 gr, il 35% in meno della media europea secondo, ma ben il 40% in più di quello che gli italiani consumavano negli anni '80. L'apicoltura in ... Ismea, aumentano imprenditori giovani nei campi, sono il 7,7% del totale Giornata mondiale delle api, miele protagonista nei mercati di Campagna Amica presenti in Toscana per tutto il weekend.Firenze: Cresce la passione per le api e per il miele biologico in Toscana con il ...Miele protagonista nei mercati di Campagna Amica presenti in Toscana per tutto il weekend. Cresce la passione per le api e per il miele biologico in ...