Isco lascia il Real: 'Saluto il club che ha realizzato i sogni che avevo da bambino' (Di lunedì 30 maggio 2022) Isco Madrid, 30 maggio 2022 " A pochi giorni dalla vittoria della Champions League a Parigi , si chiude di fatto l'avventura di Isco con la maglia del Real Madrid . Arrivato alle "Merengues" nove anni ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022)Madrid, 30 maggio 2022 " A pochi giorni dalla vittoria della Champions League a Parigi , si chiude di fatto l'avventura dicon la maglia delMadrid . Arrivato alle "Merengues" nove anni ...

Advertising

Davpiroz67 : @PierpaoloFaniz2 @EdoardoMecca1 Manca Isco che lascia il Real ?? - Milannews24_com : #Isco lascia il #RealMadrid ?? - tcm24com : Isco lascia il Real Madrid e saluta il club madrileno - GoalItalia : 'Al Real Madrid non si può e non si deve dire di no' ?????? Isco lascia i 'Blancos' dopo 9 anni: 'Ho realizzato i mie… - 92Valtir : @juventusfc lascia perde Di Maria e blocca fast #Isco! -