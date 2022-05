Irene, morta 21 anni. I medici l’hanno inserita nel bollettino Covid ma lei era negativa (Di lunedì 30 maggio 2022) Non è ancora chiaro perché Irene Montruccoli, la 21enne di Reggio Emilia morta all’improvviso, sia stata inserita nel bollettino Covid. La giovane era negativa. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo sulla morte di Irene Montruccoli, la 21enne di Reggio Emilia sul cui decesso pendono troppi punti interrogativi. Irene, da giorni, lamentava un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 30 maggio 2022) Non è ancora chiaro perchéMontruccoli, la 21enne di Reggio Emiliaall’improvviso, sia statanel. La giovane era. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo sulla morte diMontruccoli, la 21enne di Reggio Emilia sul cui decesso pendono troppi punti interrogativi., da giorni, lamentava un L'articolo proviene da Leggilo.org.

