Inter | nuovo settlement agreement con l’Uefa per il FPF

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’si aspetta di firmare un(si veda ultimo paragrafo) conper il Fair Play Finanziario. Lo spiega lo stesso club nerazzurro nei documenti legati ai primi nove mesi dell’esercizio 2021/22 diMedia and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra. “Nel febbraio 2022 la L'articolo

Advertising

DiMarzio : .@UEFAcom I Stilato il nuovo ranking #Uefa decennale: le nuove posizioni di @juventusfc, @Inter, @acmilan e delle a… - capuanogio : Se #Lukaku riuscirà a firmare il nuovo contratto con l'#Inter entro la fine di giugno usufruirà ancora dello sconto… - FcInterNewsit : ? L'Inter ha BLINDATO il suo tecnico dopo i risultati raggiunti nell'ultima stagione: nelle prossime ore i legali m… - dragonerossoen1 : RT @CalcioFinanza: L’Inter pronta a firmare un nuovo settlement agreement con l’Uefa per il FPF entro il prossimo giugno - Zelgadis265 : RT @CalcioFinanza: L’Inter pronta a firmare un nuovo settlement agreement con l’Uefa per il FPF entro il prossimo giugno -

... De Laurentiis: "Anguissa resta, con Mertens ci incontreremo di" Dirette tutte le dirette di ...00 Real Madrid - Anadolu Efes 57 - 58 CALCIO - SERIE A 12:30 Spezia - Napoli 0 - 3 18:00- ...... insomma in un paio di mesi si è messo contro i tifosi dell'e quelli dei Blues. L'anno ...in cerca del pallone d'Oro ma ha sbattuto contro un muro rialzandosi con la voglia di cambiare di...L’Inter si aspetta di firmare un nuovo settlement agreement con l’Uefa per il Fair Play Finanziario. Lo spiega lo stesso club nerazzurro nei documenti legati ai primi nove mesi dell’esercizio 2021/22 ...Il club nerazzurro è già pronto per dare il via alla nuova stagione 2022/2023, filtra la data del ritiro ad Appiano Gentile L’Inter ha già messo da parte i successi e le delusioni della passata ...