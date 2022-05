Inter mercato news | Marotta | ' Per Lukaku e Dybala nessuna fretta La Joya? Speriamo'

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Da #Dybala a #Lukaku, passando per #Perisic e #Gosens: le parole di Beppe #Marotta sul mer… - Gazzetta_it : Il significato del nome, le preghiere, i gelati: #Bremer, l'uomo da 50 milioni che mette tutti d'accordo… - DiMarzio : Ivan #Perisic lascia l'@Inter: nelle prossime ore il sì definitivo al @SpursOfficial di Antonio #Conte - vivoperlinter : Mercato Inter, il Torino insiste per due giocatori in cambio di Bremer - eia58 : RT @ElTrattore: Il tempo di iniziare la preparazione e fare 3/4 interviste ignoranti + video di Inter Media House e vi dimenticate del merc… -

Siamo l'e in quanto tale vogliamo sempre raggiungere traguardi molto ambiziosi". Proprio per questo, l'ex dirigente della Juventus sta provando a convincere Dybala a sposare la causa nerazzurra.Gli obiettivi del club nerazzurro sono due: chiudere ilcon un attivo di 60 milioni e ... non c'è volontà da parte della Uefa di punire, ma di accompagnare l', e molti altri club andati ...Le parole dell’uomo mercato dell’Inter sembrano essere quelle di chi sente di avere la preda tra le mani. E in effetti, quanto riferito dal giornalista di TYC Sports, Cesar Luis Merlo, sembra ...Mercato Inter, il Torino insiste per due giocatori in cambio di Bremer. Si tratta del difensore Federico Dimarco e dell’attaccante Andrea Pinamonti, l’anno scorso in forza all’Empoli. Secondo quanto ...