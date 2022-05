Inter, Marotta studia l’offerta per Bernardeschi (Di lunedì 30 maggio 2022) Non soltanto Dybala, ma anche Bernardeschi potrebbe finire all’Inter. Marotta studia la possibilità di portare l’esterno a Milano Non solo Dybala: c’è un altro giocatore bianconero che si appresta a lasciare a parametro zero e che Interessa all’Inter. Si tratta di Federico Bernardeschi che, dopo cinque anni in bianconero, potrebbe cambiare sponda. Marotta ci sta pensando ed è pronto a studiare la proposta che soddisfi Bernardeschi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro dovrà garantire almeno 3 milioni di euro a stagione per convincere il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Non soltanto Dybala, ma anchepotrebbe finire all’la possibilità di portare l’esterno a Milano Non solo Dybala: c’è un altro giocatore bianconero che si appresta a lasciare a parametro zero e cheessa all’. Si tratta di Federicoche, dopo cinque anni in bianconero, potrebbe cambiare sponda.ci sta pensando ed è pronto are la proposta che soddisfi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro dovrà garantire almeno 3 milioni di euro a stagione per convincere il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : #Lukaku spinge per il ritorno all'#Inter in prestito con abbassamento dell'ingaggio, il belga 'allontana' l'affare… - sportmediaset : MAROTTA: 'DYBALA? LA SPERANZA E' CHE POSSA GIOCARE CON NOI' #Inter #Dybala #Marotta - MarcelloChirico : Non è detto che #Dybala andrà all'#Inter. Resta un'opzione (#Marotta lo vuole) , ma lui???? preferirebbe l'estero. - paolone198423 : RT @spondainter: Marotta: 'Dybala e Lukaku? Niente ansia, non dobbiamo fare cose frettolosamente. Qualcosa abbiamo già fatto in anticipo. C… - Light1908 : RT @GuarroPas: #Marotta: “Dove giocherà #Dybala, nello sport bisogna accettare bugie bianche, ma la speranza è che possa giocare con noi”.… -