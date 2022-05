Inter, Marotta: “Perisic voleva la Premier, Gosens ha la nostra stima” | VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) Beppe Marotta, amministrazione delegato dell'Inter, ha parlato dell'addio di Ivan Perisic, destinato al Tottenham di Antonio Conte. Nessun dramma: Robin Gosens non lo farà rimpiangere. Ecco le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 30 maggio 2022) Beppe, amministrazione delegato dell', ha parlato dell'addio di Ivan, destinato al Tottenham di Antonio Conte. Nessun dramma: Robinnon lo farà rimpiangere. Ecco le dichiarazioni

Advertising

GoalItalia : L'Inter sogna Dybala, Marotta si espone ??????? L'ad nerazzurro esce allo scoperto: 'Speriamo possa giocare con noi' ?? - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Da #Dybala a #Lukaku, passando per #Perisic e #Gosens: le parole di Beppe #Marotta sul mer… - sportmediaset : MAROTTA: 'DYBALA? LA SPERANZA E' CHE POSSA GIOCARE CON NOI' #Inter #Dybala #Marotta - kupaleon : RT @NicoSchira: #Inter Ceo Beppe #Marotta sul possibile arrivo di Paulo #Dybala in nerazzurro: “Nello sport devono essere accettate quelle… - tuttonapoli : Inter, Marotta sincero su Perisic: 'Dispiace ma non potevamo offrire di più' -