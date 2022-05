Inter, Marotta: “Gosens non farà rimpiangere Perisic. Dybala? Speriamo possa giocare con noi” (Di lunedì 30 maggio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, a margine dell’evento L’Amico Atletico a Milano, ha conferma l’addio di Ivan Perisic, prossimo al passaggio al Tottenham: “C’è dispiacere, ma capiamo la scelta del giocatore che dopo tanti in serie A e Bundesliga voleva provare l’esperienza della Premier League. Non potevamo fare offerte migliorative rispetto a quelle che abbiamo fatto e penso che la sua scelta si sia basata solo su un futuro diverso rispetto a quello attuale. Massimo rispetto per l’atleta ma non abbiamo paura, troveremo il giusto sostituto avendo già in casa un elemento come Robin Gosens che gode della nostra stima e della nostra fiducia e che non farà rimpiangere Perisic. Si è chiusa una stagione in cui abbiamo ben figurato e adesso stiamo già ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) L’amministratore delegato dell’, Giuseppe, a margine dell’evento L’Amico Atletico a Milano, ha conferma l’addio di Ivan, prossimo al passaggio al Tottenham: “C’è dispiacere, ma capiamo la scelta del giocatore che dopo tanti in serie A e Bundesliga voleva provare l’esperienza della Premier League. Non potevamo fare offerte migliorative rispetto a quelle che abbiamo fatto e penso che la sua scelta si sia basata solo su un futuro diverso rispetto a quello attuale. Massimo rispetto per l’atleta ma non abbiamo paura, troveremo il giusto sostituto avendo già in casa un elemento come Robinche gode della nostra stima e della nostra fiducia e che non. Si è chiusa una stagione in cui abbiamo ben figurato e adesso stiamo già ...

Advertising

calciomercatoit : #Lukaku spinge per il ritorno all'#Inter in prestito con abbassamento dell'ingaggio, il belga 'allontana' l'affare… - sportmediaset : MAROTTA: 'DYBALA? LA SPERANZA E' CHE POSSA GIOCARE CON NOI' #Inter #Dybala #Marotta - MarcelloChirico : Non è detto che #Dybala andrà all'#Inter. Resta un'opzione (#Marotta lo vuole) , ma lui???? preferirebbe l'estero. - Bubu_Inter : RT @SkySport: ULTIM'ORA INTER MARTOTTA: 'PERISIC VOLEVA ANDARE IN PREMIER Gosens non lo farà rimpiangere' #SkySport #Inter #Marotta #Perisic - Cris__776 : RT @marifcinter: +++ #Inter, #Marotta su #Dybala: 'La speranza è che possa giocare con noi' +++ -