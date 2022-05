Inter, Marotta allo scoperto sul calciomercato: da Dybala a Perisic (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Inter inizia a muoversi sul fronte calciomercato. La squadra è reduce dal secondo posto in classifica e avrà bisogno di nuovi innesti per tornare in testa alla classifica. La prossima stagione sarà ancora più dura considerando anche il probabile ritorno della Juventus nelle prime posizioni. L’ad dell’Inter Beppe Marotta, a margine dell’evento ‘L’Amico Atletico’ di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano ha affrontato l’argomento del calciomercato. “Non so dove Dybala giocherà l’anno prossimo. Nello sport devono essere accettate quelle che definisco bugie bianche. È chiaro che la speranza è che possa giocare con noi. Dybala e Lukaku? Non dobbiamo farci prendere dall’ansia di fare le cose frettolosamente. Qualcosa abbiamo già fatto in ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) L’inizia a muoversi sul fronte. La squadra è reduce dal secondo posto in classifica e avrà bisogno di nuovi innesti per tornare in testa alla classifica. La prossima stagione sarà ancora più dura considerando anche il probabile ritorno della Juventus nelle prime posizioni. L’ad dell’Beppe, a margine dell’evento ‘L’Amico Atletico’ di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano ha affrontato l’argomento del. “Non so dovegiocherà l’anno prossimo. Nello sport devono essere accettate quelle che definisco bugie bianche. È chiaro che la speranza è che possa giocare con noi.e Lukaku? Non dobbiamo farci prendere dall’ansia di fare le cose frettolosamente. Qualcosa abbiamo già fatto in ...

