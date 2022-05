Inter, Lukaku spinge per il ritorno: il prestito la formula e firma entro giugno. I dettagli (Di lunedì 30 maggio 2022) Romelu Lukaku in pressing per tornare all’Inter Andato via nella sessione estiva del 2021, ora Romelu Lukaku sta facendo il possibile per tornare a Milano e all’Inter dove si è tanto trovato bene. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione con il club nerazzurro che vorrebbe si riabbracciare l’attaccante belga, ma senza crearsi dei problemi con il Chelsea. “Pur di ritrovare un posto al sole, Romelu è disposto al “sacrificio” economico, decurtandosi l’ingaggio in modo da farlo rientrare nei parametri Inter. Per farlo, però, non basta “la rinuncia” a metà stipendio, serve accelerare i tempi per permettere al club nerazzurro di usufruire ancora una volta delle agevolazioni fiscali del decreto crescita”. Lukaku.Inter.esulta.2021.1400×840 ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Romeluin pressing per tornare all’Andato via nella sessione estiva del 2021, ora Romelusta facendo il possibile per tornare a Milano e all’dove si è tanto trovato bene. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione con il club nerazzurro che vorrebbe si riabbracciare l’attaccante belga, ma senza crearsi dei problemi con il Chelsea. “Pur di ritrovare un posto al sole, Romelu è disposto al “sacrificio” economico, decurtandosi l’ingaggio in modo da farlo rientrare nei parametri. Per farlo, però, non basta “la rinuncia” a metà stipendio, serve accelerare i tempi per permettere al club nerazzurro di usufruire ancora una volta delle agevolazioni fiscali del decreto crescita”..esulta.2021.1400×840 ...

