Inter, Bastoni e De Vrij a rischio cessione: i tre nomi nel mirino per sostituirli (Di lunedì 30 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

marcoconterio : ?????? Non solo Alessandro Bastoni, anche Federico Dimarco nel mirino della Premier League: sul mancino dell'#Inter c… - Inter : ?? | #TOTW Grazie alla solida performance in difesa e all'ultimo clean sheet, Bastoni è stato inserito nell'… - marcoconterio : ?????? Antonio Conte ha chiesto 4-5 titolari al #THFC - Bremer (#Torino) o Bastoni (#Inter) in difesa - Fofana del… - depofoto : @marifcinter Questo porta l Inter da “cedere bastoni se no non paghiamo i debiti” a “cedere bastoni se no non paghiamo i debiti” - IMEPICBROZO : RT @FcInterNewsit: GdS - Inter, Bastoni e De Vrij a rischio cessione: oltre a Bremer, obiettivi Milenkovic e Acerbi -