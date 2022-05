Innovazione e Grande sud. Il ruolo dell’Italia nella Nato secondo Talò (Di lunedì 30 maggio 2022) La Nato è di nuovo protagonista, e l’Italia può giocare un ruolo cruciale soprattutto per il quadrante del Mediterraneo allargato e del Grande sud. Parola dell’ambasciatore Francesco Maria Talò, rappresentante permanente d’Italia presso la Nato a Bruxelles, rilasciate nel corso di un’intervista all’Ansa. secondo l’ambasciatore, l’Alleanza Atlantica è tornata al centro del dibattito grazie a “processi che arrivano a maturazione”, come dimostrato anche dall’allargamento a Finlandia e Svezia, quasi quarant’anni dopo l’ingresso della Spagna nella Nato, “l’ultimo Grande Paese occidentale” ad accedere alla Nato. Dopo le difficoltà degli anni passati, prima fra tutte la fine della missione in Afghanistan “un Paese al quale mi ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 maggio 2022) Laè di nuovo protagonista, e l’Italia può giocare uncruciale soprattutto per il quadrante del Mediterraneo allargato e delsud. Parola dell’ambasciatore Francesco Maria, rappresentante permanente d’Italia presso laa Bruxelles, rilasciate nel corso di un’intervista all’Ansa.l’ambasciatore, l’Alleanza Atlantica è tornata al centro del dibattito grazie a “processi che arrivano a maturazione”, come dimostrato anche dall’allargamento a Finlandia e Svezia, quasi quarant’anni dopo l’ingresso della Spagna, “l’ultimoPaese occidentale” ad accedere alla. Dopo le difficoltà degli anni passati, prima fra tutte la fine della missione in Afghanistan “un Paese al quale mi ...

andrew_mella : 'E' necessaria una ricerca per l’uomo, per vivere con senso una vita diversa da quella dell’avere, del conquistare.… - ParliamoDiNews : DigithOn. Aidr: al via la più grande maratona digitale, ultime ore per candidare la propria startup #Digitale… - GiovanniManico1 : @fattoquotidiano La creme della creme... Basta sentirlo parlare per capire la grande innovazione politica siciliana… - LucaRemotti : RT @LucaRemotti: Il capitalismo padronale non distingue la cassa dell’azienda da portafoglio del proprietario. Questa sarebbe la grande ri… - LucaRemotti : Il capitalismo padronale non distingue la cassa dell’azienda da portafoglio del proprietario. Questa sarebbe la gr… -