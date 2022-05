Infermiere e dottoresse spiate a Empoli: inchiesta della magistratura per accesso informatico abusivo (Di lunedì 30 maggio 2022) Infermiere e dottoresse spiate dall'occhio della telecamera nascosta nelle docce dell'ospedale Sant'Antonio di Empoli mentre si rinfrescavano alla fine dei turni. La procura della Repubblica di Firenze ha aperto un'inchiesta per accesso abusivo a sistema informatico, in particolare per la circostanza dell'allestimento dell'apparato in luogo da cui è escluso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 30 maggio 2022)dall'occhiotelecamera nascosta nelle docce dell'ospedale Sant'Antonio dimentre si rinfrescavano alla fine dei turni. La procuraRepubblica di Firenze ha aperto un'pera sistema, in particolare per la circostanza dell'allestimento dell'apparato in luogo da cui è escluso L'articolo proviene da Firenze Post.

