(Di lunedì 30 maggio 2022)20 ripartirà chiaramente dall’enorme cliffhanger con cui si è concluso il finale di stagione appena trasmesso da CBS negli Stati Uniti, ma proseguirà con altre trame chiave relative ad altri personaggi. Attenzione Spoiler! La première di20 dovrà svelare che fine farà Alden Parker dopo la sua fuga insieme all’ex moglie Vivian (la new entry del finale della stagione 19, Teri Polo, torna anche nella prossima) e se la donna sia effettivamente coinvolta nel piano del Corvo per incastrarlo per omicidio. Ma ad avere un ruolo centrale in20 sarà anche la salute psicologica di, tema già introdotto in questa stagione appena conclusa. Stando alledi20, fornite dal produttore dello storico procedurale Steven D. Binder a ...

Advertising

roberta20788950 : @stanamysmile Ahhhh tantissime ma tra le mie preferite ci sono: Percy e Annabeth (Percy Jackson saga), Castle e Bec… - Raiofficialnews : Le prime serate di oggi, venerdì #27maggio, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: #DomenicaInShow ?? @RaiDue: #NCIS ??… - Alessandro_ADB : @SimonaAnomis8 @AuroraLittleSun Prendere 3 fatti e trarre queste conclusioni è una trama degna di un episodio di NC… - MelgerTina : @umanesimo Due attorucoli della serie NCIS: in assoluto una delle peggiori serie televisive americane. - sfoghidisperati : praticamente tra poco siamo su NCIS da quante domande stanno facendo rinchiudiamolo anche in una stanza con una luc… -

OptiMagazine

...in prima serata su Rai1 Mina Settembre in replica con Serena Rossi è stato visto e rivisto da... Su Italia11.205.000 (6,6%). Su Rete 4 Controcorrente 619.000 (3,4%) e 742.000 (4%). Su Rai 3 la ...Made in Sud festeggia i suoi primi 10 anni su Raidue connuova coppia di conduttori, Lorella Boccia e Clementino e con la consueta formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e ... In NCIS 20 una svolta oscura per Torres, le prime anticipazioni sulla trama In Iraq una coppia di americani viene uccisa da un cecchino con un fucile militare di estrema precisione rubato a un cecchino statunitense poco prima.Continua l'appuntamento con NCIS 19 e NCIS: Hawai'i, in onda venerdì 27 maggio in prima tv su Rai2: ecco le trame dei due procedurali ...