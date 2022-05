Advertising

Butac

Inoltre, i sintomi dei casi rilevati in Europa appaiono lievi e gli over 50 sembrano essere protetti dalfatto da bambini. Allo studio la prima sequenza genetica per scoprire le ...'Si deve immaginare una vaccinazione con le scorte di unumano, ormai siamo alla terza generazione. Ma in questa fase è inutile mettere apprensione alla vaccinazione', ha chiarito. ... Il vaccino antivaiolo e La Verità Virus vaiolo delle scimmie, l'allarme dell'OMS e la questione quarantena. Intanto i casi sono in aumento anche in Italia.Il primo martedì 24 maggio, l'ultimo domenica 29. In meno di una settimana in Lombardia sono stati scoperti sette casi di vaiolo delle scimmie, l'epidemia attualmente presente in Europa e in Italia.