Il tetto al gas non ci sarà e sul Pnrr l’Italia rischia la cilecca. Parla Guerrieri (Di lunedì 30 maggio 2022) Si fa presto a dire tetto al prezzo del gas. Ma l’Europa è grande, fatta di tante anime e tanti fabbisogni. E allora, andare a Mosca e spiattellare che da oggi l’energia si paga ma a nuove condizioni, può diventare complicato. Ne è fermamente convinto Paolo Guerrieri, economista e docente alla Paris School of International Affairs, Sciences-Po e alla Business School dell’Università di San Diego, con un passato da senatore dem. L’Europa discute in questi giorni di un possibile tetto al gas importato dalla Russia. Ma manca ancora una convergenza degna di questo nome. Il punto è questo: mettere un tetto al gas è fattibile se l’Europa si presenta agli occhi di Mosca come un unico compratore. Ma purtroppo non lo è, ogni Paese membro dipende dalla Russia in misura diversa e dunque si muove in ordine sparso rispetto agli ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 maggio 2022) Si fa presto a direal prezzo del gas. Ma l’Europa è grande, fatta di tante anime e tanti fabbisogni. E allora, andare a Mosca e spiattellare che da oggi l’energia si paga ma a nuove condizioni, può diventare complicato. Ne è fermamente convinto Paolo, economista e docente alla Paris School of International Affairs, Sciences-Po e alla Business School dell’Università di San Diego, con un passato da senatore dem. L’Europa discute in questi giorni di un possibileal gas importato dalla Russia. Ma manca ancora una convergenza degna di questo nome. Il punto è questo: mettere unal gas è fattibile se l’Europa si presenta agli occhi di Mosca come un unico compratore. Ma purtroppo non lo è, ogni Paese membro dipende dalla Russia in misura diversa e dunque si muove in ordine sparso rispetto agli ...

