Il Senato si tinge di rosso per la Giornata mondiale della sclerosi multipla (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Da stasera al tramonto di domani Palazzo Madama di tinge di rosso per la Giornata mondiale della sclerosi multipla, una delle più gravi malattie croniche del sistema nervoso centrale che solo in Italia colpisce 133mila persone”. Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un post sui suoi canali social. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Da stasera al tramonto di domani Palazzo Madama didiper la, una delle più gravi malattie croniche del sistema nervoso centrale che solo in Italia colpisce 133mila persone”. Così il presidente del, Elisabetta Casellati, in un post sui suoi canali social. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Pres_Casellati : Da stasera al tramonto di domani Palazzo Madama di tinge di rosso per la Giornata Mondiale della #sclerosimultipla,… - Matdpa : RT @Pres_Casellati: Da stasera al tramonto di domani Palazzo Madama di tinge di rosso per la Giornata Mondiale della #sclerosimultipla, una… - Canelo99306449 : RT @Pres_Casellati: Da stasera al tramonto di domani Palazzo Madama di tinge di rosso per la Giornata Mondiale della #sclerosimultipla, una… - TV7Benevento : Il Senato si tinge di rosso per la Giornata mondiale della sclerosi multipla - - LocalPage3 : Il Senato si tinge di rosso per la Giornata mondiale della sclerosi multipla -