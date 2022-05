“Il ripescaggio può esserci”, Incredibile Forlan: Mondiali, l’annuncio spiazza (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Cile non si arrende rispetto alla qualificazione ai Mondiali di Qatar del 2022 ai danni dell’Ecuador e a tal proposito si è espresso anche Diego Forlan. Passano le settimane e, dopo l’estate, le Nazionali cominceranno a prepararsi realmente all’impegno più atteso, ovvero quello dei Mondiali. Un onore e un onere che al momento non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Cile non si arrende rispetto alla qualificazione aidi Qatar del 2022 ai danni dell’Ecuador e a tal proposito si è espresso anche Diego. Passano le settimane e, dopo l’estate, le Nazionali cominceranno a prepararsi realmente all’impegno più atteso, ovvero quello dei. Un onore e un onere che al momento non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @fanpage: Il Ct #Mancini zittito dalla #Fifa dopo le dichiarazioni rilasciate sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali in Qatar… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il Ct #Mancini zittito dalla #Fifa dopo le dichiarazioni rilasciate sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali in Qatar… - Vlostissimo : RT @fanpage: Il Ct #Mancini zittito dalla #Fifa dopo le dichiarazioni rilasciate sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali in Qatar… - fanpage : Il Ct #Mancini zittito dalla #Fifa dopo le dichiarazioni rilasciate sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondia… -