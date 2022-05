Il Premio Nobel per la medicina calma tutti: “Tranquilli sul vaiolo delle scimmie, protetti dai vaccini” (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo un iniziale timore che dai primi contagi si potesse scatenare una nuova pandemia Covid si è ridimensionato (per ora) l'allarme sul vaiolo delle scimmie. Gregg Semenza, Premio Nobel per la medicina nel 2019, presente Roma per il convegno ‘Economia e salute, la ricerca alla base delle grandi scoperte' promosso dall'Università San Raffaele ci ha tenuto a ribadire la propria fiducia nelle armi disponibili nelle mani dei medici contro il virus: “I casi di vaiolo delle scimmie sono ancora limitati, e non sappiamo nemmeno quante persone hanno ancora l'Immunità vaccinale, ad esempio gli anziani che hanno fatto il vaccino anni fa per il vaiolo. I giovani non hanno ricevuto il vaccino per il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo un iniziale timore che dai primi contagi si potesse scatenare una nuova pandemia Covid si è ridimensionato (per ora) l'allarme sul. Gregg Semenza,per lanel 2019, presente Roma per il convegno ‘Economia e salute, la ricerca alla basegrandi scoperte' promosso dall'Università San Raffaele ci ha tenuto a ribadire la propria fiducia nelle armi disponibili nelle mani dei medici contro il virus: “I casi disono ancora limitati, e non sappiamo nemmeno quante persone hanno ancora l'Immunità vaccinale, ad esempio gli anziani che hanno fatto il vaccino anni fa per il. I giovani non hanno ricevuto il vaccino per il ...

