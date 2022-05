Il Pisa segna al 90? contro il Monza: Berlusconi dorme in tribuna nella finale di Playoff | VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) Incredibile ma vero! Proprio in una sera magica, in cui il suo Monza, dopo aver lottato per 120 minuti, ha trionfato ai tempi supplementari contro il Pisa nella finalissima di Playoff, conquistando una prima e storica promozione in Serie A, Berlusconi fa parlare di sè per un episodio esilarante. Circola infatti sui social un VIDEO che immortala l’ex Premier, proprietario della squadra brianzola, che dorme, proprio mentre il Pisa segnava un gol al 90?, mandando la partita ai supplementari. Il Pisa segna al novantesimo contro il Monza e Berlusconi dorme in tribuna. ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Incredibile ma vero! Proprio in una sera magica, in cui il suo, dopo aver lottato per 120 minuti, ha trionfato ai tempi supplementariilfinalissima di, conquistando una prima e storica promozione in Serie A,fa parlare di sè per un episodio esilarante. Circola infatti sui social unche immortala l’ex Premier, proprietario della squadra brianzola, che, proprio mentre ilva un gol al 90?, mandando la partita ai supplementari. Ilal novantesimoilin. ...

