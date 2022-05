Il Pensiero di San Filippo Neri per oggi 30 Maggio 2022 – Video (Di lunedì 30 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino spirituale quotidiano: “Per acquistare il dono dell’umiltà sono necessarie quattro cose”. San Filippo, tu che amasti così tanto la preghiera e fosti in essa così favorito da Dio, ottienimi uno stabile affetto verso questo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 30 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino spirituale quotidiano: “Per acquistare il dono dell’umiltà sono necessarie quattro cose”. San, tu che amasti così tanto la preghiera e fosti in essa così favorito da Dio, ottienimi uno stabile affetto verso questo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Spirito59026561 : @Giovanna7514 @IlvaMenchini La fortuna È incontrare anime Simili Sensibili Come noi Che san comprendere E leggere t… - GianchesterU : @pisto_gol Oggi tutti sul carro del Real e ZERO riferimenti a Bruxelles 1985. Meglio ricordare l’ultimo giorno di M… - RobertoBrancac5 : @RaiTre @OrchestraRai La trasmissione è gradevole e va omaggiato anche se spesso il pensiero di Augias in campo ext… - pisanos : C’è un solo luogo che vada omaggiato oggi a Roma, un solo posto verso cui volgere il proprio pensiero e la propria… - giorgiobigi1 : Modà feat POOH - Pensiero San Siro 2016 -