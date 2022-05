Il Paradiso delle Signore: anticipazioni della prossima stagione. Attenzione alla Contessa di Sant’Erasmo (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Paradiso delle Signore: sono iniziate le riprese della 7° stagione. Quando la vedremo? Cosa succederà? Scopriamolo insieme! Il Paradiso delle Signore: quando riprenderà? La soap ispirata al romanzo di Emile Zola riprenderà a settembre. Si pensa lunedì 13 (l’anno scorso era ricominciata lunedì 12). Intanto oggi è iniziata su Rai 1 la telenovela spagnola “Sei Sorelle”, che terrà compagnia ai telespettatori anche quando su Canale 5 finirà “Una Vita” e ci sarà “Una Altro Domani”. Come si è conclusa la 6° stagione? I fan de “Il Paradiso delle Signore” hanno visto concludersi la sesta stagione col matrimonio di Salvatore ed Anna. Era il 29 aprile del 1963. Si è parlato di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 30 maggio 2022) Il: sono iniziate le riprese7°. Quando la vedremo? Cosa succederà? Scopriamolo insieme! Il: quando riprenderà? La soap ispirata al romanzo di Emile Zola riprenderà a settembre. Si pensa lunedì 13 (l’anno scorso era ricominciata lunedì 12). Intanto oggi è iniziata su Rai 1 la telenovela spagnola “Sei Sorelle”, che terrà compagnia ai telespettatori anche quando su Canale 5 finirà “Una Vita” e ci sarà “Una Altro Domani”. Come si è conclusa la 6°? I fan de “Il” hanno visto concludersi la sestacol matrimonio di Salvatore ed Anna. Era il 29 aprile del 1963. Si è parlato di ...

Advertising

bevo_il_tae : Quando si parla di door intendono quella del paradiso vero? Perché mi sembra di star avendo delle visioni angeliche… - itsme399 : RT @Crez98: Auror4 tv a breve: 'Per motivi di professionalità e per aver violato le normative del contratto G1ul1a V3cch1o non prenderà par… - disanterasmo : RT @Crez98: Auror4 tv a breve: 'Per motivi di professionalità e per aver violato le normative del contratto G1ul1a V3cch1o non prenderà par… - rialev_ms : RT @Crez98: Auror4 tv a breve: 'Per motivi di professionalità e per aver violato le normative del contratto G1ul1a V3cch1o non prenderà par… - jadestuxedo : RT @Crez98: Auror4 tv a breve: 'Per motivi di professionalità e per aver violato le normative del contratto G1ul1a V3cch1o non prenderà par… -