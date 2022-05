Il Papa concede l’indulgenza plenaria a chi visita gli anziani | basta anche una telefonata

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 maggio 2022) Città del Vaticano – Una nuova indulgenza, ossia la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, sarà concessa il 24 luglio, seconda Giornata mondiale dei Nonni e deglia tutti coloro i quali parteciperanno alla celebrazione prevista quel giorno o che “dedicheranno del tempo adeguato are, in presenza o virtualmente, tramite i mezzi di comunicazione, i fratellibisognosi o in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili)”. Lo si legge in un decreto della Penitenzieria Apostolica, diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. “In forza delle facoltà a essa attribuite dal Sommo Pontefice Francesco” e “accogliendo la richiesta presentata” dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, la Penitenzieria apostolica, si ...