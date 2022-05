Il Napoli segue due profili per il post Koulibaly (Di lunedì 30 maggio 2022) Regna l’incertezza sul futuro di Kalidou Koulibaly, il cui contratto scade a giugno 2023 e per il quale, al momento, non sembrano in atto operazioni di rinnovo. Il senegalese è stato uno degli artefici (probabilmente il principale) dei soli 31 gol subiti nella Serie A appena conclusa, che ha permesso al Napoli di consacrarsi come miglior difesa del campionato al pari del Milan campione d’Italia. Sul “comandante” è forte da tempo l’interesse del Barcellona, che vorrebbe provare ad inserire Miralem Pjanic per abbassare i costi della trattativa. FOTO: Getty – Napoli Koulibaly Senesi e Palomino tra i possibili sostituti Nonostante le parole di ieri del suo agente (“Non c’è nessuna trattativa con altri club, siamo in attesa di incontrare il Napoli“), una partenza di Koulibaly ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Regna l’incertezza sul futuro di Kalidou, il cui contratto scade a giugno 2023 e per il quale, al momento, non sembrano in atto operazioni di rinnovo. Il senegalese è stato uno degli artefici (probabilmente il principale) dei soli 31 gol subiti nella Serie A appena conclusa, che ha permesso aldi consacrarsi come miglior difesa del campionato al pari del Milan campione d’Italia. Sul “comandante” è forte da tempo l’interesse del Barcellona, che vorrebbe provare ad inserire Miralem Pjanic per abbassare i costi della trattativa. FOTO: Getty –Senesi e Palomino tra i possibili sostituti Nonostante le parole di ieri del suo agente (“Non c’è nessuna trattativa con altri club, siamo in attesa di incontrare il“), una partenza di...

