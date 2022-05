Il Monza in Serie A vale 400mila voti per Forza Italia Così Berlusconi torna Re Mida, rilancio anche politico (Di lunedì 30 maggio 2022) Come ben sanno gli appassionati di calcio, Silvio Berlusconi è stato per 31 anni alla presidenza del Milan, con cinque Champions League vinte e l’introduzione di una vera e propria rivoluzione culturale nella gestione delle squadre di calcio. Oggi, Berlusconi festeggia... Effetti della promozione della squadra brianzola alle elezioni Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 30 maggio 2022) Come ben sanno gli appassionati di calcio, Silvioè stato per 31 anni alla presidenza del Milan, con cinque Champions League vinte e l’introduzione di una vera e propria rivoluzione culturale nella gestione delle squadre di calcio. Oggi,festeggia... Effetti della promozione della squadra brianzola alle elezioni Segui su affarni.it

