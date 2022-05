Il Monza in Serie A è un altro capolavoro del Cav. (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Monza è in Serie A, per la prima volta in 110 anni. Un traguardo storico, che porta ancora la firma di Silvio Berlusconi. “Ora vinciamo campionato e Champions”, le prime parole del Presidente, che visibilmente emozionato dopo il fischio finale all’Arena Garibaldi di Pisa, si è concesso a qualche selfie con i tifosi. Un trionfo figlio di un duro lavoro da parte di tutti. Giocatori, allenatore, dirigenti. “Stroppa is on fire”, il coro incitato dai tanti presenti allo stadio. Il grande merito ancora una volta è anche dell’amministratore delegato Adriano Galliani. Un trentennio di successi, sempre al fianco di Silvio Berlusconi. 31 trofei, di cui 29 legati ai colori rossoneri. Era il 13 aprile 2017, quando il Milan venne ufficialmente acquistato dalla cordata cinese guidata da Li Yonghong per 740 milioni di euro, chiudendo un capitolo ricco di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilè inA, per la prima volta in 110 anni. Un traguardo storico, che porta ancora la firma di Silvio Berlusconi. “Ora vinciamo campionato e Champions”, le prime parole del Presidente, che visibilmente emozionato dopo il fischio finale all’Arena Garibaldi di Pisa, si è concesso a qualche selfie con i tifosi. Un trionfo figlio di un duro lavoro da parte di tutti. Giocatori, allenatore, dirigenti. “Stroppa is on fire”, il coro incitato dai tanti presenti allo stadio. Il grande merito ancora una volta è anche dell’amministratore delegato Adriano Galliani. Un trentennio di successi, sempre al fianco di Silvio Berlusconi. 31 trofei, di cui 29 legati ai colori rossoneri. Era il 13 aprile 2017, quando il Milan venne ufficialmente acquistato dalla cordata cinese guidata da Li Yonghong per 740 milioni di euro, chiudendo un capitolo ricco di ...

