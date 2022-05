Il Monza al lavoro per il primo acquisto, Galliani vuole un giocatore del Milan! (Di lunedì 30 maggio 2022) I tifosi del Monza continuano a festeggiare la prima, storica, promozione in Serie A. D’altra parte, per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è già arrivato il momento di tornare a concentrarsi sul calciomercato che si avvicina sempre di più. Il presidente Berlusconi, vorrebbe regalare a mister Giovanni Stroppa, un grande colpo per la Serie A. Gira la voce che Acerbi potrebbe essere l’acquisto top dei brianzoli, ma il difensore ex Sassuolo non è l’unico colpo in canna da parte di Galliani. Messias Milan Monza Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Monza avrebbe messo gli occhi su Junior Messias, in prestito al Milan ma di proprietà del Crotone. I rossoneri, devono ancora scegliere se riscattarlo o meno per circa 5.4 milioni di euro. Il club calabrese è appena retrocesso ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) I tifosi delcontinuano a festeggiare la prima, storica, promozione in Serie A. D’altra parte, per Silvio Berlusconi e Adrianoè già arrivato il momento di tornare a concentrarsi sul calciomercato che si avvicina sempre di più. Il presidente Berlusconi, vorrebbe regalare a mister Giovanni Stroppa, un grande colpo per la Serie A. Gira la voce che Acerbi potrebbe essere l’top dei brianzoli, ma il difensore ex Sassuolo non è l’unico colpo in canna da parte di. Messias MilanStando a quanto riportato da Tuttosport, ilavrebbe messo gli occhi su Junior Messias, in prestito al Milan ma di proprietà del Crotone. I rossoneri, devono ancora scegliere se riscattarlo o meno per circa 5.4 milioni di euro. Il club calabrese è appena retrocesso ...

