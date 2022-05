Il ministro Speranza contestato a Palermo al grido di “assassino”. Tensione tra polizia ed elettori di Italexit – Video (Di lunedì 30 maggio 2022) contestato, a Palermo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, al grido di “assassino”. Il segretario di Articolo Uno era in città per lanciare la candidatura di Franco Miceli. Fuori da Villa Filippina, dove era in programma l’incontro, ci sono stati momenti di Tensione tra la polizia e alcuni manifestanti, vicini al partito Italexit, che hanno tentato di entrare nell’edificio, come ha raccontato il Giornale di Sicilia. Presente alla contestazione, sempre del partito fondato da Gianluigi Paragone, anche il senatore ex M5s, Mario Michele Giarrusso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022), a, ildella Salute, Roberto, aldi “”. Il segretario di Articolo Uno era in città per lanciare la candidatura di Franco Miceli. Fuori da Villa Filippina, dove era in programma l’incontro, ci sono stati momenti ditra lae alcuni manifestanti, vicini al partito, che hanno tentato di entrare nell’edificio, come ha raccontato il Giornale di Sicilia. Presente alla contestazione, sempre del partito fondato da Gianluigi Paragone, anche il senatore ex M5s, Mario Michele Giarrusso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ladyonorato : L’arrivo del ministro #Speranza all’evento per il candidato sindaco di csx Miceli, a Palermo. - TytoAlb82433730 : RT @Barbarameloni11: Il 'ministro' Speranza giunge a Palermo e questa è l'accoglienza che i palermitani gli riservano chiamandolo 'assassin… - gabrielebandini : RT @ladyonorato: L’arrivo del ministro #Speranza all’evento per il candidato sindaco di csx Miceli, a Palermo. - Swiety000 : RT @ladyonorato: L’arrivo del ministro #Speranza all’evento per il candidato sindaco di csx Miceli, a Palermo. - Umberto69957989 : RT @Emmebi20: Gira con la scorta e a volto coperto. No, non è un boss mafioso. È il ministro Speranza. -