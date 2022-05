Il ministro Colao agli imprenditori: “Assumete di più e pagate di più” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Faccio al mondo imprenditoriale tutto, un invito: Assumete di più e pagate di più, soprattutto i giovani e i migliori laureati. Formandoli costantemente e combattendo con convinzione le discriminazioni”: il ministro dell’Innovazione tecnologica e della Transizione digitale Vittorio Colao si è rivolto così agli imprenditori che hanno partecipato all’assemblea generale di Assolombarda a Milano. “Le competenze più fresche e aggiornate – ha aggiunto – vanno retribuite per quanto valgono veramente, senza risparmiare sui salari. Gli stipendi reali, soprattutto da noi in Italia, sono ancora troppo bassi. Proviamo a fare come i nostri partner europei, che li hanno aumentati: in Germania dell’11%, in Francia del 7%. I rettori mi dicono che quest’anno i laureati migliori ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) “Faccio al mondoale tutto, un invito:di più edi più, soprattutto i giovani e i migliori laureati. Formandoli costantemente e combattendo con convinzione le discriminazioni”: ildell’Innovazione tecnologica e della Transizione digitale Vittoriosi è rivolto cosìche hanno partecipato all’assemblea generale di Assolombarda a Milano. “Le competenze più fresche e aggiornate – ha aggiunto – vanno retribuite per quanto valgono veramente, senza risparmiare sui salari. Gli stipendi reali, soprattutto da noi in Italia, sono ancora troppo bassi. Proviamo a fare come i nostri partner europei, che li hanno aumentati: in Germania dell’11%, in Francia del 7%. I rettori mi dicono che quest’anno i laureati migliori ...

Advertising

petergomezblog : Colao agli industriali: “Pagate di più i giovani e non discriminate”. Confindustria: “Il Rdc (in media 500 euro al… - CenturrinoLuigi : RT @petergomezblog: Colao agli industriali: “Pagate di più i giovani e non discriminate”. Confindustria: “Il Rdc (in media 500 euro al mese… - giandomenic45 : RT @borghi_claudio: Il ministro Colao a #assolombarda2022 non riesce a dire tre parole senza metterci dentro un anglicismo. 'Dobbiamo ridur… - agilex2 : RT @scarlots: Recupero queste dichiarazioni del ministro #Colao, pronunciate stamattina all'assemblea #Assolombarda: 'I costi del #Pnrr son… - MaxCoenERoth : RT @neXtquotidiano: Il ministro #Colao agli imprenditori: “Assumete di più e pagate di più” -