Il Kurdistan come ricatto all’Europa? (Di lunedì 30 maggio 2022) La Turchia torna di nuovo all’attacco del Kurdistan siriano. Il Consiglio di sicurezza turco ha deciso nuove operazioni militari che andrebbero a colpire il Kurdistan siriano. Recep Tayyip Erdogan giustifica questa mossa appellandosi alla sicurezza nazionale contro i “terroristi” dell’ Unità di Protezione Popolare (Ypg). La mossa turca giunge a poca distanza dallo stop imposto da InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 30 maggio 2022) La Turchia torna di nuovo all’attacco delsiriano. Il Consiglio di sicurezza turco ha deciso nuove operazioni militari che andrebbero a colpire ilsiriano. Recep Tayyip Erdogan giustifica questa mossa appellandosi alla sicurezza nazionale contro i “terroristi” dell’ Unità di Protezione Popolare (Ypg). La mossa turca giunge a poca distanza dallo stop imposto da InsideOver.

Advertising

Ecatetriformis : Azione globale in difesa del Kurdistan, 11 giugno 2022: Appello dall'America Latina Con lo slogan 'Defend Kurdist… - PinoSantagada : @MediasetTgcom24 Sta alzando il prezzo... nei fatti agisce con le bombe come Putin per annettersi il Kurdistan. - Liberoarbitrio : @the_highsparrow 2-Quindi Saddam è ampiamente indietro nella nostra macabra classifica. I curdi furono usati da Ata… - PaoloAnnibali : Invece di legittimare un sanguinario come #Erdogan che vuole un nuovo massacro dei curdi e per farlo,in passato ha… - Anzeta1 : @MarianoGiustino @SkyTG24 @RadioRadicale Secondo me Usa useranno ancora una volta gli alleati democratici laicocomu… -