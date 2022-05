Il grande sogno dell’Inter: meeting per il ritorno di Lukaku (Di lunedì 30 maggio 2022) L’attaccante belga Romelu Lukaku vorrebbe tornare all’Inter dopo la stagione al di sotto delle aspettative vissuta con Tuchel al Chelsea Romelu Lukaku potrebbe compiere il viaggio inverso ad appena un anno di distanza. L’adattamento del calciatore belga al Chelsea non è stato semplice. Il calciatore è rimasto molto spesso tagliato fuori dall’undici iniziale di Tuchel. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 30 maggio 2022) L’attaccante belga Romeluvorrebbe tornare all’Inter dopo la stagione al di sotto delle aspettative vissuta con Tuchel al Chelsea Romelupotrebbe compiere il viaggio inverso ad appena un anno di distanza. L’adattamento del calciatore belga al Chelsea non è stato semplice. Il calciatore è rimasto molto spesso tagliato fuori dall’undici iniziale di Tuchel. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

montalcinonews : Finisce con grande rammarico la stagione calcistica del Montalcino. Sul neutro di Ponte d’Arbia, contro lo Sport Cl… - EstebBeltramino : Fangio, Hill, Senna e il grande sogno di Leclerc: perché la F1 a Montecarlo è leggenda #motori #automobilismo - sognatrice12_ : io ho seriamente i brividi sto palco è qualcosa di pazzesco è così tanto tanto bello non sto proprio bene Il pal… - Nazione_Empoli : La Trident Pontedera si regala un sogno grande così Battuta in finale l’Omega, il titolo Uisp ora è realtà - Mariari19633310 : RT @alessiarugge_96: Per me l’amore è Serkan che va alla laurea di Eda senza farsi vedere e guarda la donna che ama realizzare il suo più g… -