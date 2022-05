Il Giro d’Italia della Csr a Genova, focus su sinergie non convenzionali (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Il teatro mercato, il giardino condiviso, il porto ecologico, la community anti rifiuti che viene dal mare. Sono alcuni esempi di sinergie sostenibili non convenzionali a cui è dedicata l’ultima tappa del Giro d’Italia della Csr 2022, in programma a Genova il 1° giugno dalle 10 al Blue District di via Del Molo 65. Si tratta del decimo incontro della rassegna itinerante organizzata da Il Salone della Csr e dell’Innovazione sociale che dall’11 febbraio a oggi ha percorso da Nord a Sud il Paese per raccontare come cambia, e come cambierà, il rapporto tra imprese, territorio e istituzioni nel segno della sostenibilità. “Oggi per qualsiasi organizzazione è diventato strategico innovare processi e prodotti e far evolvere le ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Il teatro mercato, il giardino condiviso, il porto ecologico, la community anti rifiuti che viene dal mare. Sono alcuni esempi disostenibili nona cui è dedicata l’ultima tappa delCsr 2022, in programma ail 1° giugno dalle 10 al Blue District di via Del Molo 65. Si tratta del decimo incontrorassegna itinerante organizzata da Il SaloneCsr e dell’Innovazione sociale che dall’11 febbraio a oggi ha percorso da Nord a Sud il Paese per raccontare come cambia, e come cambierà, il rapporto tra imprese, territorio e istituzioni nel segnosostenibilità. “Oggi per qualsiasi organizzazione è diventato strategico innovare processi e prodotti e far evolvere le ...

